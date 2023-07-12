09:49Происшествия
Самолет в Москву задерживается в аэропорту Кемерова по техническим причинам
Фото: телеграм-канал "Аэропорт Кемерово"
Самолет авиакомпании S7, следующий в Москву, задерживается в аэропорту Кемерова по техническим причинам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Как отметил собеседник агентства, техник, который прилетел из аэропорта Толмачево на новосибирском рейсе, осматривает борт. По данным онлайн-табло, самолет должен был вылететь в 07:35 (03:35 мск), но задерживается. Ожидается, что рейс вылетит в 14:00 (10:00 мск).
Ранее самолет, летевший из Новокузнецка в столичный аэропорт Шереметьево, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска. Причиной этого стала птица, попавшая в фюзеляж при взлете.
До этого пассажирский самолет авиакомпании Halla Airlines разбился во время посадки в международном аэропорту Могадишо в Сомали. На борту лайнера находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа. Они получили травмы, но никто из них не погиб.
Первый авиарейс из Москвы в Кутаиси прибыл после многочасовой задержки
Читайте также