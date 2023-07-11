Пассажирский самолет разбился при посадке в Сомали

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Пассажирский самолет авиакомпании Halla Airlines разбился во время посадки в международном аэропорту Могадишо. Об этом сообщает агентство Sonna со ссылкой на сомалийские авиавласти.

"Управление гражданской авиации хочет подтвердить, что самолет типа Е120 <...> 11 июля разбился при посадке в международном аэропорту имени Адена Адде", – говорится в имеющемся в распоряжении издания документе.

Отмечается, что на борту лайнера в момент инцидента находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа. Они получили травмы, но никто из них не погиб.

По данным агентства, сразу после приземления у самолета отвалились передние колеса. По фотографиям с места ЧП видно, что после этого самолет проехал за пределы взлетной полосы и врезался в бетонный отбойник.

Ранее в США разбился бизнес-джет Cessna. Самолет летел из Лас-Вегаса, в ста километрах от Сан-Диего он рухнул в поле и загорелся. В результате погибли все шесть человек, находившиеся на борту.

