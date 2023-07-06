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Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Кировской области
Фото: телеграм-канал "Приволжская транспортная прокуратура"
Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Кировской области, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
На борту находились пять человек. Вынужденная посадка произошла в районе населенного пункта Чуваши. В экстренных службах добавили, что к предполагаемому месту происшествия направлены наземные группы спасателей.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 осуществил жесткую посадку в Воронежской области. По предварительной информации, травмы получил один человек.
До этого стало известно, что вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку недалеко от Якутска. На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 21 пассажир.
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