Фото: телеграм-канал "Приволжская транспортная прокуратура"

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Кировской области, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

На борту находились пять человек. Вынужденная посадка произошла в районе населенного пункта Чуваши. В экстренных службах добавили, что к предполагаемому месту происшествия направлены наземные группы спасателей.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 осуществил жесткую посадку в Воронежской области. По предварительной информации, травмы получил один человек.

До этого стало известно, что вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку недалеко от Якутска. На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 21 пассажир.

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