10:08Происшествия
В Непале пропал вертолет, на борту которого находились шесть человек
Фото: 123RF/vizaphoto
Вертолет, на борту которого находились пять пассажиров и один пилот, пропал в Непале. Об этом сообщает ANI.
"Вертолет направлялся в Катманду из Солукхумбу и потерял связь с диспетчерским пунктом около 10:15 утра (около 07:15 по московскому времени. – Прим. ред.)", – заявил сотрудник по вопросам информации управления гражданской авиации Непала Гьянендру Бхул.
Он добавил, что вертолет спасательной службы уже отправился на поиски пропавшего борта.
Ранее сообщалось, что вертолет санавиации потерпел крушение в Волгоградской области. В результате происшествия один член экипажа погиб.
Уточнялось, что после высадки пострадавшего и медиков вертолет возвращался на площадку – в этот момент пилот обнаружил неисправность. Он доложил диспетчеру, и связь пропала.
Позднее вертолет обнаружили разрушенным, пилота не удалось спасти. Он не долетел до аэродрома около 5 километров.
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