В Непале пропал вертолет, на борту которого находились шесть человек

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Вертолет, на борту которого находились пять пассажиров и один пилот, пропал в Непале. Об этом сообщает ANI.

"Вертолет направлялся в Катманду из Солукхумбу и потерял связь с диспетчерским пунктом около 10:15 утра (около 07:15 по московскому времени. – Прим. ред.)", – заявил сотрудник по вопросам информации управления гражданской авиации Непала Гьянендру Бхул.

Он добавил, что вертолет спасательной службы уже отправился на поиски пропавшего борта.

Ранее сообщалось, что вертолет санавиации потерпел крушение в Волгоградской области. В результате происшествия один член экипажа погиб.

Уточнялось, что после высадки пострадавшего и медиков вертолет возвращался на площадку – в этот момент пилот обнаружил неисправность. Он доложил диспетчеру, и связь пропала.

Позднее вертолет обнаружили разрушенным, пилота не удалось спасти. Он не долетел до аэродрома около 5 километров.



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