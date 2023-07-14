Семьи участников создания фортификационных рубежей получат по 5 млн руб при их гибели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Членам семьи участников создания фортификационных рубежей будут выплачивать по пять миллионов рублей в случае их гибели.

Это следует из указа, подписанного Владимиром Путиным, о дополнительных социальных гарантиях лицам, выполняющим работы, связанные с фортификационным оборудованием рубежей и позиций на территориях субъектов РФ.

Если такие лица, служащие, работники получат увечья в результате обстрелов, взрывов и разрушений, им будет осуществляться единовременная выплата в размере трех миллионов рублей. При этом ее не будут учитывать при определении права на получение других выплат и социальных гарантий.

Указ от 14 июля вступает в силу со дня подписания и распространяется на ситуации, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому в России вводят единовременные выплаты семьям в размере пяти миллионов рублей в случае смерти сотрудников МЧС в зоне спецоперации.

Эти средства родственники погибших смогут получить в том числе, если сотрудник федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований получил на территории проведения спецоперации травму или увечье, которая стала причиной смерти.

Кроме того, если сотрудник МЧС получит ранение в зоне СВО, то его семье предоставят единовременную выплату в размере трех миллионов рублей.

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