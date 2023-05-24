15:01Общество
Путин утвердил выплаты в 5 млн рублей семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС
Фото: 123RF/svglass
Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России вводят единовременные выплаты семьям в размере 5 миллионов рублей в случае смерти сотрудников МЧС в зоне спецоперации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Эти средства родственники погибших смогут получить в том числе, если сотрудник федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований получил на территории проведения спецоперации травму или увечье, которая стала причиной смерти.
Кроме того, если сотрудник МЧС получит ранение в зоне СВО, то его семье предоставят единовременную выплату в размере 3 миллионов рублей.
Президент также поручил российскому правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что системные мероприятия по реализации социальных гарантий участникам СВО на Украине будет продолжена. Министр подчеркнул, что бойцы российской стороны, находясь в зоне боевых действий, должны знать, что государство позаботится об их семьях.
Москвичам рассказали о льготах и выплатах для участников СВО
Читайте также