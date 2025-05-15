Конференция "История Москвы" прошла в столице. Мероприятие было посвящено 205-летию со дня рождения выдающегося российского историка и одного из основоположников "государственнического" подхода к изучению истории страны Сергея Соловьева.

В конференции приняли участие депутаты Мосгордумы и представители органов исполнительной власти, а также руководители образовательных организаций, историки и музейные работники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.