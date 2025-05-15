Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 19:30

Общество

Конференция "История Москвы" прошла в столице

Конференция "История Москвы" прошла в столице

Москва 24 проведет конкурс в честь 90-летия Московского метрополитена

Сестры-близнецы рассказали о работе на Филевской линии метро

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявлен в Москве 16 мая

"Миллион вопросов": как погодные качели влияют на самочувствие

"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 16 мая

Телезритель Москвы 24 прислала кадры на фоне потолков в метро

Температура воздуха поднялась до 18 градусов в Москве 15 мая

"Специальный репортаж": оружие 16+

"Вопрос спорный": в России утвердили список запрещенных для домашнего содержания животных

Конференция "История Москвы" прошла в столице. Мероприятие было посвящено 205-летию со дня рождения выдающегося российского историка и одного из основоположников "государственнического" подхода к изучению истории страны Сергея Соловьева.

В конференции приняли участие депутаты Мосгордумы и представители органов исполнительной власти, а также руководители образовательных организаций, историки и музейные работники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика