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15 мая, 17:30

Общество

Москва 24 проведет конкурс в честь 90-летия Московского метрополитена

Москва 24 проведет конкурс в честь 90-летия Московского метрополитена

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Зрители Москвы 24 прислали кадры с историческим поездом в метро

Москвичи могут поучаствовать в конкурсе честь 90-летия Московского метрополитена. Чтобы получить шанс выиграть приз, нужно прислать видео поездок в современных поездах или, например, кадры с любимыми станциями и уголками подземки.

Видео принимаются в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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