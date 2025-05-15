Москва 24 проведет конкурс в честь 90-летия Московского метрополитена

Москвичи могут поучаствовать в конкурсе честь 90-летия Московского метрополитена. Чтобы получить шанс выиграть приз, нужно прислать видео поездок в современных поездах или, например, кадры с любимыми станциями и уголками подземки.

Видео принимаются в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.