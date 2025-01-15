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15 января, 08:00

Общество

Шеф-повар рассказал, как выбрать спелый и сладкий ананас

Шеф-повар рассказал, как выбрать спелый и сладкий ананас

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Шеф-повар Алексей Федотьев рассказал, на что обратить внимание при выборе вкусного ананаса. Чаще всего на прилавках можно встретить фрукты сортов "Королевский", "Королева Виктория" и испанские плоды. Наиболее сладкими считаются первый и второй.

Также Федотьев отметил, что кожура спелого плода имеет оранжевый или насыщенно желтый цвет с зелеными или коричневыми прожилками. На поверхности фрукта должны быть подсохшие чешуйки, а при постукивании он должен издавать глухой звук.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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