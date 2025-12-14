День финансовой грамотности прошел в столице в рамках проекта "Зима в Москве". Посетители мероприятия получили практические рекомендации по планированию бюджета в предпраздничный период.

Эксперты рассказали, как составлять виш-листы, избегать импульсивных покупок под влиянием маркетинга и не выходить за рамки запланированных расходов. Для гостей также подготовили викторины, интерактивные игры и семинары.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.