Всемирный день донора собрал множество добровольцев в больнице № 52 в Москве

В Городскую клиническую больницу № 52 пришло много добровольцев, несмотря на выходной и дождливую погоду. В субботу 14 июня – Всемирный день донора, и многие решили поддержать инициативу. Среди участников – как опытные доноры, так и те, кто пришел впервые.

Кровь могут сдавать все граждане старше 18 лет. Перед процедурой нужно заполнить анкету и пройти бесплатное обследование. Сдача цельной крови занимает около 10 минут. В больнице отмечают, что нужны все виды донорства – цельная кровь, тромбоциты и плазма.

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