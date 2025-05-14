Москва заняла первое место по уровню зарплат риелторов среди российских городов

В Москве риелторы получают самые высокие зарплаты в стране – в среднем 166 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит исследование рынка труда. На втором месте Санкт-Петербург с оплатой труда в 164 тысячи, на третьем – Краснодарский край с 159,5 тысячами рублей в месяц.

По словам экспертов, высокие доходы риелторов объясняются не фиксированной ставкой, а процентом от сделок. А поскольку недвижимость в Москве дороже, итоговый заработок также выше. Кроме того, до 80% операций на рынке проходит при участии агентов, а спрос на специалистов растет параллельно с увеличением объема новостроек.

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