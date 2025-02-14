Новости регионов: перламутровые облака наблюдали жители Югры

Жители Югры наблюдали редкое природное явление – перламутровые облака. Полярное облако переливалось в небе целый час.

В Приморье зоологи отловили конфликтного амурского тигра. Так называют зверей, которые выходят к людям и ведут себя агрессивно. При этом часто животные получают ранения и травмы. Найденное животное отвезли в центр реабилитации, его дальнейшую судьбу решит Росприроднадзор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.