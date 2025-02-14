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14 февраля, 18:00

Общество

Новости регионов: перламутровые облака наблюдали жители Югры

Новости регионов: перламутровые облака наблюдали жители Югры

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Жители Югры наблюдали редкое природное явление – перламутровые облака. Полярное облако переливалось в небе целый час.

В Приморье зоологи отловили конфликтного амурского тигра. Так называют зверей, которые выходят к людям и ведут себя агрессивно. При этом часто животные получают ранения и травмы. Найденное животное отвезли в центр реабилитации, его дальнейшую судьбу решит Росприроднадзор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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