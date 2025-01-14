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14 января, 08:00

Общество

Москвичам рассказали, как выбрать термокружку

Москвичам рассказали, как выбрать термокружку

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Менеджер магазина техники Андрей Аминов рассказал, как выбрать термокружку. Он отметил, что важно определиться с материалом, из которого сделано изделие.

По словам эксперта, пластиковые термокружки не очень прочные, быстро царапаются. Керамические модели просты в уходе, но очень хрупкие. Модели из нержавеющей стали обычно обеспечивают хорошую теплоизоляцию. Такой материал в меру прочный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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