Ученые назвали понедельник самым стрессовым днем недели

Ученые выяснили, что понедельник является самым стрессовым днем недели. В этот день всплески тревожности происходят чаще всего.

По данным опросов, подавляющее большинство россиян в начале недели регулярно испытывают стресс. Зарубежные исследования показывают, что у людей старше 50 лет, которые страдают от "понедельничной хандры", уровень гормона кортизола на 23% выше.

Чтобы минимизировать уровень стресса, ученые советуют придерживаться здорового сна, правильного питания и физической активности.

