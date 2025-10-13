Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 07:15

Общество

Ученые назвали понедельник самым стрессовым днем недели

Ученые назвали понедельник самым стрессовым днем недели

Первый снег выпал в Московском регионе

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 12 октября

Москвичей предупредили об ухудшении погоды и сильном дожде

В Госдуме предложили ограничить количество животных в квартирах

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области

"Новости дня": герань на подоконнике может спровоцировать астму и аллергию

Сервис по поиску работы показал, сколько москвичей готовы работать на заводе

Циклон "Герхард" принесет ухудшение погоды в Москву вечером 12 октября

Резкое похолодание до 4 градусов ожидается в столице 13 октября

Ученые выяснили, что понедельник является самым стрессовым днем недели. В этот день всплески тревожности происходят чаще всего.

По данным опросов, подавляющее большинство россиян в начале недели регулярно испытывают стресс. Зарубежные исследования показывают, что у людей старше 50 лет, которые страдают от "понедельничной хандры", уровень гормона кортизола на 23% выше.

Чтобы минимизировать уровень стресса, ученые советуют придерживаться здорового сна, правильного питания и физической активности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий КозачинскийЕлизавета Двирник

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика