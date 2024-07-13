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13 июля, 11:15

Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, почему запретили купание на ряде водоемов Москвы

В Роспотребнадзоре рассказали, почему запретили купание на ряде водоемов Москвы

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В Москве для купания открыли несколько городских пляжей. При этом в некоторых водоемах Роспотребнадзор запретил купаться из-за несоответствия проб воды санитарным нормам.

Начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов пояснил, что в основном выявляемые несоответствия связаны с превышением общих колиформных бактерий, либо энтерококков. По его словам, наиболее часто встречающиеся инфекции, которые передаются через воду – это группа энтеровирусных инфекций, астровирусы, норовирусы, ротавирусы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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