В Роспотребнадзоре рассказали, почему запретили купание на ряде водоемов Москвы

В Москве для купания открыли несколько городских пляжей. При этом в некоторых водоемах Роспотребнадзор запретил купаться из-за несоответствия проб воды санитарным нормам.

Начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов пояснил, что в основном выявляемые несоответствия связаны с превышением общих колиформных бактерий, либо энтерококков. По его словам, наиболее часто встречающиеся инфекции, которые передаются через воду – это группа энтеровирусных инфекций, астровирусы, норовирусы, ротавирусы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

