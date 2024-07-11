Жители Подмосковья начали борьбу с борщевиком. Если его не устранять, то сорняк может быстро покрыть территорию скверов, газонов и дорог. В регионе его ликвидируют с помощью грейдера и газонокосилки.

Выкапывать руками борщевик опасно. Например, если ребенок потрогает заросли растения, а потом прогреется на солнце, то спустя время на его руках появятся волдыри и ожоги. В некоторых случаях дело может дойти до асфиксии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

