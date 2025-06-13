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13 июня, 19:15

Общество

Сильный ливень начался в некоторых районах Москвы

Сильный ливень начался в некоторых районах Москвы

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В некоторых районах Москвы начался сильный ливень. Городские службы столицы предупреждают также о грозе и шквалистом ветре.

В связи с неблагоприятными погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, о чем сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В течение дня аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний будут дежурить круглосуточно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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