Новости мира: свыше тысячи человек из 41 страны пришли на пасхальную службу в Пекине

На территории российского посольства в Пекине пасхальную ночную службу посетили более тысячи человек. Крестный ход, куличи и свечи – все как дома, но с международным масштабом. В храме собрались верующие из 41 страны. Евангелие звучало на нескольких языках – от церковнославянского до китайского и японского.

В Рио-де-Жанейро католический священник Падре Гильерме, известный как священник-диджей, устроил музыкальный перформанс у подножия статуи Христа. Португальский клирик из Браги совмещает службу и электронную музыку, миксует техно с церковными мотивами.

Небо над японским островом Кюсю подсвечивали огненные выбросы и пепловые столбы. Ночью зафиксировали активность на вулкане Сакурадзима – одном из самых активных в стране. Уровень опасности остается контролируемым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.