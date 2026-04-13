Биолог Баранова заявила, что COVID может запускать высокую чувствительность к аллергенам

Этой весной переболевшие "Омикрон-штаммом" COVID-19 жалуются на аллергию на цветение – "спящий поллиноз". Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра РАМН Анча Баранова объяснила, что любой вариант COVID способен запускать повышенную чувствительность к аллергенам.

При этом, по ее словам, антигистаминные препараты действительно снижают реактивность слизистых оболочек и облегчают симптомы, хотя и не уничтожают сам вирус.

