13 апреля, 07:45
ГОСТ на мягкие игровые модули и кубики будет введен с 1 июня
С 1 июня Росстандарт вводит новый ГОСТ на мягкие игровые модули и кубики. Требования затронут детские сады, школы, спортивные и развлекательные центры.
У мягких деталей не должно быть острых и мелких элементов. К материалам предъявлены строгие условия: наполнитель должен сохранять форму, быть упругим и эластичным.
Размеры отверстий, куда ребенок может поместить руку, должны составлять либо менее 8 миллиметров, либо более 25 миллиметров.
