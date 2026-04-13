ГОСТ на мягкие игровые модули и кубики будет введен с 1 июня

С 1 июня Росстандарт вводит новый ГОСТ на мягкие игровые модули и кубики. Требования затронут детские сады, школы, спортивные и развлекательные центры.

У мягких деталей не должно быть острых и мелких элементов. К материалам предъявлены строгие условия: наполнитель должен сохранять форму, быть упругим и эластичным.

Размеры отверстий, куда ребенок может поместить руку, должны составлять либо менее 8 миллиметров, либо более 25 миллиметров.

