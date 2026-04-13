Весенний паводок в Подмосковье пошел на спад. Как отметили синоптики, на большинстве рек уровень воды снижается. Наиболее заметно это на Оке, где за сутки минус 55 сантиметров. Повышенный уровень воды сохраняется только на реках Исконе и Северке.

Подтопленными остаются около десяти участков дорог и два низководных моста. По-прежнему отрезан от транспортного сообщения лишь один населенный пункт – луховицкое село Слемские Борки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.