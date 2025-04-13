Православные отмечают Вербное воскресенье 13 апреля. Москвичей предупредили, что срывать ветки вербы самостоятельно нельзя. За это грозит штраф как минимум 3,5 тысячи рублей.

Если поврежденное дерево растет на особо охраняемых зеленых территориях, верба обойдется ещё дороже. Штраф точно превысит стоимость готового букета.

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