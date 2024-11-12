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12 ноября, 18:00

Общество

Международная конференция, посвященная истории Второй мировой войны, прошла в Москве

Международная конференция, посвященная истории Второй мировой войны, прошла в Москве

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Международная конференция, посвященная истории Второй мировой войны, прошла в Москве. Помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул важность справедливых оценок и анализа исторических событий для предупреждения возможных опасностей. Он отметил, что история имеет свойство повторяться, поэтому необходимо изучать прошлое, чтобы не допустить повторения ошибок.

Участники конференции обсудили освобождение советской территории и стран Восточной Европы, открытие Второго фронта, а также вклад дипломатии в итоговую победу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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