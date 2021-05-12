Россияне определили необходимый для счастья месячный доход

Жители России определили месячный доход, который поможет им быть счастливыми. В среднем жителю РФ для счастья будет достаточно получать 173 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит портал SuperJob.

Самые большие запросы у москвичей. Чтобы чувствовать себя счастливыми, им нужно 224 тысячи ежемесячно. На втором месте Владивосток, на третьем – Ростов-на-Дону.

Самые скромные запросы у жителей Кирова, Липецка и Оренбурга. При этом еще в начале года люди оценивали свое счастье дешевле– примерно на 10 тысяч.

Также сообщается, что мужчинам для счастливой жизни нужно больше, чем женщинам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.