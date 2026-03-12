Форма поиска по сайту

12 марта, 22:45

Общество

Жители Мытищ вызвали полицию из-за съемки фильма

Жители Мытищ вызвали полицию из-за съемки фильма

В России сезон аллергии в 2026 году может начаться раньше срока

Похолодание ожидается в Москве на следующей неделе

"Московский патруль": клиенты каршерингов пожаловались на штрафы за якобы повреждение авто

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 12 марта

"Новости дня": новые правила для дачников вступили в силу в России

"Новости дня": пожаловаться на коллекторов теперь можно через "Госуслуги"

"Мослекторий": Николай Полонский – о роскошной жизни московского дворянства

"Качество жизни": врач рассказала, что ухудшает зрение

"Интервью": Алексей Шапошников – о запрете антикафе с животными

Жители Мытищ вызвали полицию из-за съемки фильма. Причиной недовольства местных жителей стало то, что фургоны киногруппы заняли значительную часть парковки, затруднив доступ к местам для личного транспорта.

Позднее съемочная группа передислоцировалась в отдельный парковочный карман, где не мешала местным жителям. При этом выяснилось, что все необходимые разрешения у киногруппы были, а о съемках людей заранее предупреждали в домовых чатах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

