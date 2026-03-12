Жители Мытищ вызвали полицию из-за съемки фильма. Причиной недовольства местных жителей стало то, что фургоны киногруппы заняли значительную часть парковки, затруднив доступ к местам для личного транспорта.

Позднее съемочная группа передислоцировалась в отдельный парковочный карман, где не мешала местным жителям. При этом выяснилось, что все необходимые разрешения у киногруппы были, а о съемках людей заранее предупреждали в домовых чатах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

