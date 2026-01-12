Форма поиска по сайту

12 января, 09:15

Общество

В России странное поведение на рабочем месте может закончиться визитом к психиатру

"Утро": температура воздуха минус 10 градусов ожидается ночью в Москве 13 января

Последствия снегопада в Москве коснулись туристов в Египте

Россиян предупредили об ответственности за оскорбления в голосовых сообщениях

Москвичи начали лепить снеговиков дома для своих питомцев

Москвичам напомнили о риске аллергии на холод зимой

Врачи рассказали москвичам, как укрепить иммунитет без лекарств

Ученые развеяли миф о притягивании противоположностей

Россиянам рассказали об опасности новогодних ритуалов

Москвичам напомнили о способах утилизации елки

Странное поведение на рабочем месте может закончиться визитом к профильному врачу. С марта текущего года российские компании получат право настаивать на психиатрическом обследовании для своих работников.

Если терапевт во время плановой проверки выявит проблемы, то руководитель отправит сотрудника на полноценное освидетельствование. В случае, если врачи найдут нарушения, человеку на время запретят выполнять определенные виды работ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

