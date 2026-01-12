В России странное поведение на рабочем месте может закончиться визитом к психиатру

Странное поведение на рабочем месте может закончиться визитом к профильному врачу. С марта текущего года российские компании получат право настаивать на психиатрическом обследовании для своих работников.

Если терапевт во время плановой проверки выявит проблемы, то руководитель отправит сотрудника на полноценное освидетельствование. В случае, если врачи найдут нарушения, человеку на время запретят выполнять определенные виды работ.

