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11 декабря 2019, 07:45

Общество

Россиян избавят от "банковского роуминга"

Россиян избавят от "банковского роуминга"

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Россиян избавят от "банковского роуминга". Закон уже принят Государственной Думой. Речь идет о межрегиональных переводах внутри одного банка.

Сейчас некоторые организации, включая Сбербанк, при перечислении средств между счетами в разных филиалах берут комиссионные.

Очень скоро это будет незаконным. Изменения вступят в силу спустя 180 дней после опубликования закона. Устранить "банковский роуминг" в октябре потребовал Дмитрий Медведев.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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