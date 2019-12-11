11 декабря 2019, 07:45Общество
Россиян избавят от "банковского роуминга"
Россиян избавят от "банковского роуминга". Закон уже принят Государственной Думой. Речь идет о межрегиональных переводах внутри одного банка.
Сейчас некоторые организации, включая Сбербанк, при перечислении средств между счетами в разных филиалах берут комиссионные.
Очень скоро это будет незаконным. Изменения вступят в силу спустя 180 дней после опубликования закона. Устранить "банковский роуминг" в октябре потребовал Дмитрий Медведев.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.