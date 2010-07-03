Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На дорогах Москвы к вечеру вторника, 10 декабря, ожидаются затруднения движения из-за мелких аварий и строительных работ. Об этом сообщает столичный Центр организации дорожного движения в своем аккаунте в Twitter.

"Непростой для московских водителей день медленно перетекает в вечер. Движение затрудняют мелкие ДТП, благоустройство в центре и стройработы на МКАД на пересечении Волоколамского шоссе и на Ленинградском шоссе в районе Беломорского путепровода", – отметили в ведомстве.

В ЦОДД посоветовали автомобилистам на время отказаться от личного транспорта и пользоваться метро, МЦК и МЦД. Если обойтись без машины не получится, то лучше перенести поездки на более позднее время.

Ранее специалисты рассказали, что первые дорожные заторы 2020 года ожидают москвичей с 13 января. Во время праздников проблем с движением на дорогах столицы не ожидается. Небольшие затруднения будут у мест массового скопления людей: у крупных торговых центров, в центре, у катков и цирков.

Кроме того, многие жители Москвы берут несколько дополнительных дней к отпуску после праздников и уезжают из города. Благодаря этому столичные дороги разгружаются.