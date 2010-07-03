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Экономика

16:16

Греф заявил о "золотом времени" для ипотеки в России

экономика финансы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России не отмечается закредитованность ипотечных заемщиков, на рынке "золотое время" для ипотеки.

"Мне кажется, что сейчас наступает "золотое время" для ипотеки – ставки падают, инфляция падает. Это большое благо для людей, возможность приобрести квартиру", – приводит слова Грефа РИА Недвижимость.

Также он добавил, что на данный момент нет ухудшения ситуации с ипотечными кредитами.

"Мы не видим закредитованности, не видим никаких признаков ухудшения на этом рынке", – подчеркнул Греф.

Ранее стало известно, что Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения Банка России об уменьшении ключевой ставки. Базовая ставка составила 9,3 процента, по субсидированным застройщикам – 7,3 процента, а для молодых семей – 8,8 процента.

Глава центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов ранее рассказал, что большинство россиян со средним доходом имеют нерешенные проблемы с жильем, поэтому все свои деньги они направляют на покупку недвижимости. При этом не следует упускать из внимания и навязанную культуру потребления.

В начале октября швейцарский банк UBS обновил свое исследование под названием "Индекс пузырей на рынке недвижимости". Аналитики изучили динамику стоимости квартир в 24 мегаполисах мира. Если в предыдущие два года жилье в Москве находилось в категории "справедливо оцененное", то сейчас – в "переоцененное".

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