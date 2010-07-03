В Совфеде предложили не ограничивать семьи в использовании маткапитала

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский выразил мнение, что не нужно ограничивать семьи при распоряжении средствами маткапитала.

"Моя личная позиция заключается в чем: если уж мы доверили этим молодым людям самое ценное, что у нас есть – я имею в виду жизни детей, – то надо постепенно научиться и доверять им то, что называется деньгами. Я не закрываю "калитку" ни для каких предложений по части использования материнского капитала", – сказал Рязанский Агентству "Москва".

По его словам, у семей могут меняться цели, на которые планируется направить маткапитал.

"Я имею в виду жилье, ипотеки и так далее. Многие уже стали задаваться вопросом, почему мы материнский капитал не можем использовать на обучение, частный детский сад, на благоустройство того жилого дома, в котором мы живем, и, наконец, такие формы, как просьба приобрести семейную машину", – считает парламентарий.

Рязанский выразил мнение, что нужно искать любые формы поддержки семейной политики, прежде всего в вопросах рождения и воспитания детей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о второй выплате маткапитала за четвертого ребенка. Автор документа – член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов. По словам депутата, право на маткапитал предоставляется однократно и не повторяется, если женщина родила еще больше детей. Иванов подчеркнул, что видит такое ограничение несправедливым.

В конце октября президент России Владимир Путин поручил правительству расширить возможности использования материнского капитала в России. Денежную выплату можно будет направить на оплату услуг по подключению домов к коммуникациям.

