В Совфеде предложили не ограничивать семьи в использовании маткапитала

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский выразил мнение, что не нужно ограничивать семьи при распоряжении средствами маткапитала.
"Моя личная позиция заключается в чем: если уж мы доверили этим молодым людям самое ценное, что у нас есть – я имею в виду жизни детей, – то надо постепенно научиться и доверять им то, что называется деньгами. Я не закрываю "калитку" ни для каких предложений по части использования материнского капитала", – сказал Рязанский Агентству "Москва".
По его словам, у семей могут меняться цели, на которые планируется направить маткапитал.
"Я имею в виду жилье, ипотеки и так далее. Многие уже стали задаваться вопросом, почему мы материнский капитал не можем использовать на обучение, частный детский сад, на благоустройство того жилого дома, в котором мы живем, и, наконец, такие формы, как просьба приобрести семейную машину", – считает парламентарий.
Рязанский выразил мнение, что нужно искать любые формы поддержки семейной политики, прежде всего в вопросах рождения и воспитания детей.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о второй выплате маткапитала за четвертого ребенка. Автор документа – член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов. По словам депутата, право на маткапитал предоставляется однократно и не повторяется, если женщина родила еще больше детей. Иванов подчеркнул, что видит такое ограничение несправедливым.
В конце октября президент России Владимир Путин поручил правительству расширить возможности использования материнского капитала в России. Денежную выплату можно будет направить на оплату услуг по подключению домов к коммуникациям.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: