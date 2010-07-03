Юрия Лужкова похоронят 12 декабря на Новодевичьем кладбище

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Похороны скончавшегося во вторник на 84-м году жизни бывшего мэра столицы Юрия Лужкова пройдут 12 декабря на Новодевичьем кладбище. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на источник в мэрии.
"Юрий Лужков будет похоронен 12 декабря в 15:00 на Новодевичьем кладбище", – проинформировал источник.
Уточняется, что экс-мэра похоронят недалеко от могилы бывшего председателя правительства и главы МИД России Евгения Примакова. Отпевание Юрия Лужкова проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл 12 декабря в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.
Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. В 1958 году он закончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) имени И. М. Губкина по специальности "инженер-механик".
С 1974 года работал в министерстве химической промышленности. Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.
Сайт Москва 24 подготовил подборку знаковых мест столицы, которые появились за время деятельности Юрия Лужкова в качестве мэра Москвы. Свой пост политик занимал в течение 18 лет.
Соболезнования в связи со смертью политика выразили Сергей Собянин и президент России Владимир Путин. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников также выразил соболезнования и заявил, что память экс-градоначальника увековечат в Москве.
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