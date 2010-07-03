Отпевание Юрия Лужкова пройдет в храме Христа Спасителя

Фото: ТАСС/Пресс-служба Московского Пасхального фестиваля
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет отпевание бывшего мэра столицы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя 12 декабря 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу главы Русской православной церкви.
"12 декабря 2019 года в кафедральном соборном храме Христа Спасителя святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Начало богослужения – в 11:00", – заявили в представительстве священнослужителя.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Германии в возрасте 83 лет. Как сообщают СМИ, ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена. Соболезнования в связи со смертью политика выразил Сергей Собянин.
Сайт Москва 24 подготовил подборку знаковых мест столицы, которые появились за время мэрской деятельности Юрия Лужкова. Свой пост политик занимал в течение 18 лет.
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