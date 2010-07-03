У здания столичной мэрии возлагают цветы в память о Юрии Лужкове

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Москвичи возлагают цветы у здания мэрии в память о бывшем мэре города Юрии Лужкове, сообщает Агентство "Москва".

Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

Как сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, экс-мэра похоронят на Новодевичьем кладбище. По ее словам, такое решение принято на основании обращения его родственников. Дату захоронения объявят позднее.

Отпевание Юрия Лужкова проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл 12 декабря в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 18

Соболезнования в связи со смертью политика выразили Сергей Собянин и президент России Владимир Путин. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников также выразил соболезнования и заявил, что память экс-градоначальника увековечат в Москве.

Сайт Москва 24 подготовил подборку знаковых мест столицы, которые появились за время мэрской деятельности Юрия Лужкова. Свой пост политик занимал в течение 18 лет.