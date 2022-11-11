Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:45

Общество

АФК "Система" направит более 50 миллионов рублей на стипендии

АФК "Система" направит более 50 миллионов рублей на стипендии

Эксперты рассказали об акции "черная пятница"

Новости часа: в Кремле сообщили, что Путин не будет выступать на G20

"Атмосфера": 7 градусов ожидается в столице вечером 11 ноября

Эксперты рассказали, насколько выгодно покупать товары во Всемирный день шопинга

Москвичам рассказали об акции "черная пятница"

Москвичам пообещали аномально теплые ноябрьские выходные

"Утро": москвичам рассказали о погоде в выходные

"Утро": москвичам рассказали о погоде 11 ноября

В Госдуму внесли проект о запрете съемок во время киносеансов

Российская инвестиционная компания АФК "Система" направит более 50 миллионов рублей на стипендии в рамках своей социальной политики. Школьники и студенты могут участвовать в стипендиальной программе, которая поможет интенсивнее развиваться в сфере выбранной профессии.

Цель программы – мотивировать молодежь заблаговременно выбирать профессию. Уточняется, что в благотворительной акции участвуют активы корпорации из разных отраслей: лесной и фармацевтической промышленности, а также сельского хозяйства.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на платформе "Лифт в будущее", заполнить личный профиль, пройти предложенные курсы и показать отличные результаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществообразованиевидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика