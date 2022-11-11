Российская инвестиционная компания АФК "Система" направит более 50 миллионов рублей на стипендии в рамках своей социальной политики. Школьники и студенты могут участвовать в стипендиальной программе, которая поможет интенсивнее развиваться в сфере выбранной профессии.

Цель программы – мотивировать молодежь заблаговременно выбирать профессию. Уточняется, что в благотворительной акции участвуют активы корпорации из разных отраслей: лесной и фармацевтической промышленности, а также сельского хозяйства.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на платформе "Лифт в будущее", заполнить личный профиль, пройти предложенные курсы и показать отличные результаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.