В РФ из школьных столовых могут убрать сосиски в тесте и мини-пиццы
Из школьных столовых в разных регионах России могут исчезнуть сосиски в тесте, мини-пиццы, пирожки и другой фастфуд. Первые такие изменения уже ввели в Воронежской области, где выпечку убрали из меню.
Причиной стали данные о росте числа детей с лишним весом. Власти планируют заменить мучные и сладкие продукты, содержащие много сахара, на салаты, полезные снеки и другие более здоровые блюда.
