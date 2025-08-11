В РФ из школьных столовых могут убрать сосиски в тесте и мини-пиццы

Из школьных столовых в разных регионах России могут исчезнуть сосиски в тесте, мини-пиццы, пирожки и другой фастфуд. Первые такие изменения уже ввели в Воронежской области, где выпечку убрали из меню.

Причиной стали данные о росте числа детей с лишним весом. Власти планируют заменить мучные и сладкие продукты, содержащие много сахара, на салаты, полезные снеки и другие более здоровые блюда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.