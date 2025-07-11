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11 июля, 07:45

Общество

Мастер-класс по созданию картин состоится на Страстном бульваре

Мастер-класс по созданию картин состоится на Страстном бульваре

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В Москве проходят мероприятия, которые можно посетить с детьми. Например, мастер-класс по созданию картин и панно в разных стилях мозаичной живописи состоится в художественной мастерской на Страстном бульваре в 15:00.

Кроме того, на фестивале "Молодежная точка" пройдет мастер-класс по кастомизации шопперов, где можно попробовать себя в роли дизайнера и создать уникальную сумку с помощью красок, трафаретов и своей фантазии под руководством мастера.

В свою очередь, в Измайловском парке пройдет цирковое шоу в 19:00. Для зрителей выступят бенгальские тигры, медведи-акробаты и гимнасты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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