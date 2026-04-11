Река Ока вышла из берегов в Луховицком районе Подмосковья

С наступлением теплой погоды в Подмосковье начался подъем уровня воды. Особенно сложная ситуация зафиксирована в Луховицком районе. Там река Ока затопила дороги и дачные участки.

Для перевозки местных жителей задействованы специальные машины, в том числе плавающие транспортеры. По словам заместителя начальника специализированной пожарно‑спасательной части ГУ МЧС России по Московской области Сергея Худоногова, весенний разлив реки здесь происходит ежегодно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

