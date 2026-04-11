11 апреля, 07:30
В зоне СВО организовали выпечку куличей для военнослужащих
В преддверии Пасхи в зоне СВО организовали выпечку куличей для военнослужащих. Пекари подразделений материально-технического обеспечения группировки "Центр" развернули производство прямо в полевых условиях – на мобильных хлебозаводах вблизи линии боевого соприкосновения и в тыловых районах.
После выпечки продукцию освящают, а затем доставляют в подразделения с помощью специальной техники, включая беспилотные системы.
