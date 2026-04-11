В России спрос на бизнес-коучей за год упал почти на 45%

В России резко упал спрос на бизнес-коучей: за прошлый год количество вакансий для них сократилось почти на 45%, а конкуренция стремительно растет. Бизнес в условиях экономии и оптимизации перестал тратить деньги на развитие персонала, сосредоточившись на выживании в рамках жесткого бюджета.

Вместе с коучами трудности испытывают и HR-специалисты: требования к ним выросли, компании оставляют лишь универсальных кадровиков, способных закрыть все задачи. В отличие от коучинга, профессия рекрутера полностью не исчезнет, но сокращения сотрудников в этой сфере вполне вероятны.

