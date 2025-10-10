Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 19:30

Общество

Москвичам рассказали, где можно сделать прививку от гриппа

Москвичам рассказали, где можно сделать прививку от гриппа

"Вопрос спорный": правильно ли увольнять за использование интернета на работе

Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

Сильный туман опустится на Москву пятую ночь подряд

Метеорологи сообщили об отсутствии сильных морозов зимой в Москве

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами и дождь ожидаются в Москве 11 октября

"Роскосмос" опубликовал снимок циклона "Барбара", накрывшего Москву

Виртуальный музей Главархива стал крупнейшим проектом по сохранению истории столицы

В программе "Москва сегодня" расскажут про столичный центр "Профессии будущего"

Пик заболеваемости гриппом в Москве ожидается в январе – феврале 2026 года

В Москве организованы мобильные пункты вакцинации против гриппа, расположенные у станций метро. Для получения прививки необходимо иметь при себе оригинал паспорта и полис ОМС, который может быть в электронном виде.

Вся процедура проводится непосредственно в оборудованных машинах и занимает 5–7 минут. Медики напоминают, что вакцинация является главным способом профилактики гриппа и особенно важна для детей старше 6 месяцев, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЕкатерина ФоменкоАнна Макарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика