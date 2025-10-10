Москвичам рассказали, где можно сделать прививку от гриппа

В Москве организованы мобильные пункты вакцинации против гриппа, расположенные у станций метро. Для получения прививки необходимо иметь при себе оригинал паспорта и полис ОМС, который может быть в электронном виде.

Вся процедура проводится непосредственно в оборудованных машинах и занимает 5–7 минут. Медики напоминают, что вакцинация является главным способом профилактики гриппа и особенно важна для детей старше 6 месяцев, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

