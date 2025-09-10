Московский таксист заработал 1 млн рублей за месяц на арендованном автомобиле Maybach

Московский таксист арендовал автомобиль Maybach и сумел заработать 1 миллион рублей за месяц. Поездка на таком авто обходилась пассажирам в среднем в 2,5 тысячи рублей. При этом водитель работал минимум по 12 часов без выходных.

В Сети стали обсуждать ситуацию. Некоторые пользователи похвалили водителя за упорство. Другие сочли, что эти средства не стоят потраченных нервов.

