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Новости

10 сентября, 23:30

Общество

Жители люберецкого ЖК в пожаловались на 12-летнего гонщика

Жители люберецкого ЖК в пожаловались на 12-летнего гонщика

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12-летний гонщик "терроризирует" соседей в одном из новых жилых комплексов в Люберцах. Ребенок на высокой скорости ездит по двору на огромной иномарке.

Как рассказывают местные жители, в ответ на замечания подросток угрожает, не стесняясь использовать нецензурные слова. Его родители уверяют, что сын без разрешения брал ключи от машины, когда они спали или были на работе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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