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10 июля, 11:45

Общество

Абитуриенты подали в московские колледжи более 65 тыс заявлений

Абитуриенты подали в московские колледжи более 65 тыс заявлений

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Абитуриенты подали в московские колледжи более 65 тысяч заявлений, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, спрос на этот вид образования за год вырос в 2,5 раза.

Трансформация среднего профессионального образования в столице идет уже несколько лет. Появляются новые программы обучения, техническая база, что способствует привлечению молодежи. Ребята заинтересованы в том, чтобы получить практические и профильные навыки, а также востребованную профессию с гарантированным трудоустройством. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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