Температура в столице опустилась ниже климатической нормы 10 июня

После кратковременной жары в Москву вновь пришло похолодание. Температура уже начала снижаться и, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни останется на уровне 18–23 градусов – это на 2 градуса ниже климатической нормы.

Циклон с севера принес ливни и резкое падение давления. На Шелепихинской набережной вода залила парковки, а в отдельных районах Москвы возможны шквалистые порывы ветра до 20 метров в секунду. Облачность сохранится, и только к праздничным выходным ожидается кратковременное потепление – до 28 градусов.

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