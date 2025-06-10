В Московском регионе зафиксирован первый в этом году случай ожогов от борщевика

Первого в этом году пострадавшего от борщевика доставили в институт Склифосовского. Мужчина скосил опасное растение на даче в Балашихе, не заметив его среди травы. Уже на утро у него диагностировали ожоги 80% тела.

По словам токсикологов, сок борщевика при контакте с кожей и солнечным светом вызывает сильнейшие ожоги – от первой до четвертой степени. В тяжелых случаях возможны осложнения, вплоть до сепсиса. Чтобы избежать этого, нужно использовать защитную одежду и перчатки при работах на участках.

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