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10 июня, 13:15

Общество

В Московском регионе зафиксирован первый в этом году случай ожогов от борщевика

В Московском регионе зафиксирован первый в этом году случай ожогов от борщевика

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Первого в этом году пострадавшего от борщевика доставили в институт Склифосовского. Мужчина скосил опасное растение на даче в Балашихе, не заметив его среди травы. Уже на утро у него диагностировали ожоги 80% тела.

По словам токсикологов, сок борщевика при контакте с кожей и солнечным светом вызывает сильнейшие ожоги – от первой до четвертой степени. В тяжелых случаях возможны осложнения, вплоть до сепсиса. Чтобы избежать этого, нужно использовать защитную одежду и перчатки при работах на участках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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