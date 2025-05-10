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10 мая, 06:15

Общество

Новости мира: в Сербии прошли памятные мероприятия в честь Дня Победы

Новости мира: в Сербии прошли памятные мероприятия в честь Дня Победы

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Шествия "Бессмертного полка", автопробег и возложение цветов и венков к памятникам устроили в 11 городах Сербии. Участники несли советские и российские флаги, знамена Победы и портреты своих близких, которые прошли Великую Отечественную войну.

Тем временем в Афинах "Бессмертный полк" объединил 1,5 тысячи человек, в том числе россиян и греков, чьи родственники воевали. Участники прошли к памятнику советскому солдату больше 2 километров. Они несли фотографии героев, флаги и георгиевские ленты, а также скандировали антифашистские лозунги. Колонна растянулась на несколько кварталов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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