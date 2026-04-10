Председатель МГД Шапошников и космонавт Романенко вручили паспорта столичным школьникам

Торжественная церемония вручения паспортов прошла в Московской городской думе в рамках Всероссийской программы "Мы – граждане России!". В ней приняли участие Герой России, летчик-космонавт, депутат Государственной думы Российской Федерации, член фракции "Единая Россия" Роман Романенко и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

На открытии мероприятия прозвучал гимн России, приветственное слово Шапошникова и Романенко, после чего 80 учеников столичных школ получили паспорта.

"Глядя на этих ребят, я невольно вспомнил себя в их возрасте. Знаете, это особое чувство, когда ты понимаешь, что стал на шаг ближе к взрослой жизни и первым самостоятельным решениям. Очень важно, чтобы молодые люди с раннего возраста понимали, что быть гражданином России – значит чувствовать ответственность за свою страну, за свою семью, за свое будущее", – отметил депутат Госдумы.

Акция "Мы – граждане России!" впервые состоялась четыре года назад. Церемонии проходят на самых значимых площадках города, в том числе в Московской городской думе, Совете Федерации, Центральном академическом театре Российской Армии.

Часто мероприятия приурочены к главным государственным праздникам. Получить паспорт в торжественной обстановке могут участники "Движения первых" старше 14 лет, которые имеют особые достижения в учебе и общественной деятельности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.