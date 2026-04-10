Февраль стал самым популярным месяцем для свадеб в Москве в 2026 году. Об этом рассказала начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

Москвичи чаще всего выбирали 14 февраля, а также 20-е и 21-е числа.

Наибольшее количество церемоний прошло 26 февраля, тогда брак заключили 700 пар. Вторым по популярности месяцем по числу зарегистрированных браков стал март. Среди площадок проекта "Новые адреса счастья" с начала года наиболее востребованными стали особняк Спиридонова и усадьба Третьякова.

