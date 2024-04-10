Московская таможня передала 27 тыс пар обуви в соцучреждения новых регионов

Московская таможня передала 27 тысяч пар обуви в социальные учреждения новых регионов. Общая стоимость груза составляет 35 миллионов рублей.

Всего с начала 2024 года московская таможня отправила в гуманитарные учреждения и представителям Минобороны России 18 партий товаров на 126 миллионов рублей. В отправленных партиях есть средства личной гигиены, различное компьютерное и антенное оборудование, телевизоры, постельное белье и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.